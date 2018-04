Previsão é de tempo parcialmente nublado nesta segunda-feira em MS

Foto: Edemir Rodrigues

O tempo permanece de parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde nesta segunda-feira (9.4) no Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas demais áreas o tempo fica de claro a parcialmente nublado.

A temperatura máxima pode chegar a 35ºC e a mínima prevista é de 19ºC. Na Capital, os termômetros podem registrar até 32ºC.