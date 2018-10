Clima Previsão para MS é de tempo nublado mas dia amanhece com calor intenso O instituto emitiu novamente alerta para tempestade em 38 municípios

Foto: Tero Queiroz

O dia amanheceu com sol em Campo Grande, mas previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente na faixa centro-leste. As temperaturas máximas na cidade devem ficar na casa dos 36ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia.

O instituto emitiu novamente alerta para tempestade em 38 municípios, tanto em intensidade quanto em duração. Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

As instabilidades estarão potencializadas pela passagem de cavados de baixa pressão (quando há mudanças de ventos detectáveis na superfície). As cidades que devem ficar em alerta são: Campo Grande, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu, Vicentina e Amambai.

Fonte: Campo Grande News.