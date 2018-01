Previsão: segunda-feira com tempo nublado e chuva

Foto: Chico Ribeiro

Prepare o guarda-chuva. A previsão para esta segunda-feira (29.1) é de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em todo o Estado.

A explicação do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) para a precipitação está na formação de nuvens carregadas associadas ao ar abafado.

“São esperadas pancadas de chuva ao longo do dia no Estado e haverá condição para chuva forte na parte Oeste e Noroeste do Estado”, afirma a coordenadora técnica do Cemtec, meteorologista Franciane Rodrigues.

Confira as temperaturas esperadas para os maiores municípios sul-mato-grossenses:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 19ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 22ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Coxim – 22ºC (mínima) / 31ºC (máxima)