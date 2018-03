Tempo PREVISÃO:céu nublado e pancadas de chuva isoladas

Foto: Reprodução

De acordo com o Instituto, as temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C.

A sexta-feira (16) deve ter períodos de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, em Campo Grande, conforme a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

