Maconha PRF apreende 110 quilos de maconha em fundo falso de veículo Motorista disse pelo transporte que ganharia desconto na compra de automóvel

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 110 quilos de maconha escondidos no fundo falso do porta-malas de um veículo, nesta terça-feira (30), na Br-163, em São Gabriel do Oeste.

Policiais abordaram um Palio Weekend para fiscalização de rotina, em frente a unidade operacional da PRF no município. Motorista, de 23 anos, demonstrou nervosismo e, ao entregar os documentos solicitados à equipe, foi constatado indícios de falsificação na carteira nacional de habilitação (CNH).

Diate da situação, policiais decidiram fazer vistoria no carro, sendo encontrado o fundo falso, onde estavam escondidos os 110 quilos de maconha, divididos em vários tabletes.

Motorista confessou ter pego o carro já carregado com a droga em Dourados e deveria entregar em Coxim. Pelo transporte, ele ganharia desconto de R$ 2 mil na compra de um automóvel.

Rapaz foi preso e encaminhado, junto com a droga e carro apreendidos, para a Polícia Federal, em Campo Grande.