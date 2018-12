Cocaína PRF apreende 27 quilos de cocaína em fundo falso de veículo Casal que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta quinta-feira (13), um total de 27,6 quilos de cocaína em fundo falso de veículo Fiat/Pálio. O entorpecente foi localizado na BR-262, no KM 500 em Anastácio. Um casal que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante.

Durante fiscalização de rotina na rodovia, a equipe abordou o homem que conduzia o veículo Fiat/Pálio com placas aparentes de Campo Grande. Na conversa com os policiais, ele e uma mulher que o acompanhava, demonstraram nervosismo e entraram em contradição ao passar algumas informações.

Foi realizada uma vistoria no carro e havia um fundo falso no banco traseiro, preenchido com 28 tabletes de cocaína. O motorista disse que estava levando o entorpecente até Campo Grande e que receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O casal, o veículo e a droga foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

OUTRAS APREENSÕES

Na tarde de ontem (12), policiais rodoviários encontraram 10 quilos de cocaína em veículo Chevrolet/ Onix, na BR-262 em Campo Grande sentido a Terenos. O condutor do veículo, de 32 anos, acabou confessando o transporte ilícito da droga e foi preso em flagrante.

Conforme a PRF, a equipe realizou uma verificação dentro do carro e encontrou, em um compartimento oculto no assoalho, 18 tabletes de cocaína, que após pesagem somou 10,5 kg da droga. Ele foi levado juntamente com a droga até uma delegacia de polícia na Capital.

*Matéria editada às 16h para acréscimo de informações