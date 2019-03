Cigarros PRF apreende 350 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-163

Na manhã desta segunda-feira (25), um caminhão com 350 mil pacotes de cigarros contrabandeados foi localizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163.

Agentes realizavam fiscalização de rotina, quando foram informados que no km 548 da via, em Bandeirantes havia um caminhão Scania/R124 acoplado, o qual era conduzido por um motorista em alta velocidade que trafegava de forma de forma perigosa.

Após diligências, o veículo foi localizado estacionado no pátio de um posto de combustíveis com as portas abertas e com a chave no contato. O motorista não foi localizado.

O cavalo-trator utilizava placas aparentes de São Gonçalo de Sapucaí-MG e o reboque apresentava placas de Brasília-DF que originalmente pertence a uma Toyota/Hillux com registro de roubo/furto.

As placas originais do conjunto são de Paranaíba e de Maringá/PR. O reboque estava carregado com 700 caixas de cigarros, totalizando 350.000 maços.

Os cigarros foram apreendidos e encaminhados juntamente com a carreta para a Receita Federal em Campo Grande.