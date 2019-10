Maconha PRF apreende 40 kg de maconha e 50 munições em Bataguassu (MS) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (9) em Bataguassu (MS) 40 kg de maconha e 50 munições escondidos em um veículo.

Durante fiscalizações no km 18 da BR 267, a equipe abordou um Citroen/C3 Picasso, placas de São Bernardo do Campo (SP). Após vistoria foram encontrados escondidos no assoalho do automóvel, 36 tabletes contendo maconha. Também foram encontrados escondidos em um par de tênis, 50 munições calibre 38.

O motorista, de 29 anos, disse ter pego o veículo em Pedro Juan Caballero (Paraguai) e o levaria até São Bernardo do Campo (SP). Ele não informou quanto receberia pelo transporte da droga.

O preso, o veículo, a droga e as munições foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas (MS).