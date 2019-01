Maconha PRF apreende 502kg de maconha em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no ínicio da noite deste domingo, 27 de janeiro, 502 kg de maconha no km 68 da BR-463 em Ponta Porã.

A equipe da PRF realizava fiscalização de rotina, quando deram ordem de parada a um veículo Fiat/Uno com placas aparentes de Campo Grande. O motorista não respeitou a ordem e empreendeu fuga. Com isso, a equipe iniciou acompanhamento tático, após três quilômetros, o condutor adentrou em uma estrada vicinal, que leva para o Distrito de Laguna Caarapã.

Mesmo diante sinais sonoros e luminosos o condutor continuou a fuga, realizando manobras perigosas expondo em risco a integridade física dos outros usuários da via. A fim de forçar sua parada, os policiais efetuaram alguns disparos nos pneus do carro, sem sucesso.

Cerca de 5 quilômetros o motorista perdeu o controle do veículo colidiu com um barranco às margens da estrada. Com o impacto, ele foi encontrado desmaiado sendo retirado com ferimentos leves e levado para a Unidade Operacional da PRF.

O veículo estava carregado com diversos tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 502kg (quinhentos e dois quilos) do entorpecente. Em checagem aos elementos identificadores, foi constatado era adulterado e se tratava de um carro roubado em 21/12/18 em Cuiabá.

Questionado, o motorista, de 17 anos, disse aos agentes que pegou o carro com a droga em Ponta Porã/MS e o levaria até Campo Grande/MS, onde receberia R$5 mil pelo transporte.

O condutor foi apreendido e encaminhado juntamente com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã/MS. O conselho tutelar foi acionado.