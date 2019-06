Nota fiscal PRF apreende 60 celulares e 10 notebooks sem nota fiscal em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta sexta-feira (7), 60 celulares e 10 notebooks sem nota fiscal. A apreensão foi realizada durante fiscalização na BR-463, em Ponta Porã – a 346 km de Campo Grande.

Durante fiscalização, a equipe abordou um Fiat Pálio Weekend, com placas de São João do Pau D’alho (SP). Após o motorista demonstrar nervosismo, os agentes decidiram fazer uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram, além dos aparelhos de celular da marca XIAOMI e os notebooks, também 40 HDs e três volumes de brinquedos diversos.

O condutor, de 34 anos, declarou que estava apenas transportando a mercadoria do Paraguai até São Paulo (SP). O veículo e a mercadoria foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.