PRF PRF apreende carro de luxo carregado com cocaína avaliada em R$47 milhões BMW avaliada em R$300 mil seria abandonada em um trevo na cidade de Dourados; droga seria vendida em vários estados por R$50 mil o quilo

Uma BMW de luxo foi apreendida com 940 quilos de cocaína na manhã desta terça-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), BR-463 entre Ponta Porã e Dourados. A droga seria distribuída em vários estados do país. O carro avaliado em R$300mil, seria deixado em um trevo da cidade de Dourados.

Conforme informações da PRF, a droga estava ‘mocada’ no porta-malas do veículo, e o condutor identificado como Ademir Amaro da Silva, preso em 2013 também por tráfico de drogas, desta vez recebeu o valor de R$ 5 mil para transportar a carga.

O entorpecente foi avaliado no valor de R$ 47 milhões, segundo a PRF, o quilo da droga seria vendido em vários estados pelo valor de R$ 50 mil. O condutor do veículo recebeu a droga em Pedro Juan Caballero.Ao todo, foram 940 quilos da droga, sendo a segunda maior apreensão de cocaína no estado de Mato Grosso do Sul.