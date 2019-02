PRF PRF apreende dois semirreboques adulterados

Na noite desta quarta-feira (30), um motorista de 52 anos foi flagrado durante abordagem na BR-163, com dois semirreboques adulterados.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização no km 33 da via, em Eldorado, quando deu ordem de parada a um Volvo/NL12 com placas de São Luiz Gonzaga/RS, tracionando dois semirreboques, ambos com placas de Barros Cassal/RS.

O motorista apresentou os documentos solicitados, mas durante vistoria dos semirreboques os policiais notaram que as características dos veículos não condiziam com a marca apresentada nos documentos.

Diante disso, os agentes iniciaram uma minuciosa inspeção nos semirreboques, onde constataram que os sinais de identificação estavam adulterados.

O condutor informou que adquiriu os semirreboques a cerca de 5 meses na cidade de Estrela-RS. Ele disse ainda que quitou R$ 70mil e ainda faltaria pagar R$ 20mil ao antigo proprietário do veículo e não sabia sobre a adulteração.

Diante da situação o condutor foi encaminhado juntamente com os veículos para a Delegacia de Polícia Civil em Eldorado.