Maconha PRF apreende mais de 250 kg de maconha dentro de botijões de gás em MS Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar no corte dos botijões

Foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) 252 quilos de maconha que estavam escondidos em botijões de gás. A apreensão foi na quarta-feira (1º), na BR-163 em Ponta Porã.

Conforme a PRF, o caminhão Mercedez Benz Atego com placas de Campo Grande com botijões de gás, conduzido por um homem de 37 anos, foi abordado durante fiscalizações de rotina.

O condutor do caminhão apresentou nervosismo diante da abordagem, levantando suspeita dos policiais que sentiram um forte odor de maconha vindo do veículo. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar no corte dos botijões.

Após o corte dos vasilhames, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após pesagem, somaram 252 kg da droga. O caminhoneiro confessou que entregaria a droga em Bataguassu e que receberia R$6 mil pelo serviço. Ele foi preso e encaminhado, junto com a droga e o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.