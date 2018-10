PRF PRF apreende mais de uma tonelada e meia de maconha em caminhonete Enquanto tentava fugir, o motorista fez diversas manobras perigosas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha em uma caminhonete, na manhã de hoje (30), na BR-060, em Chapadão do Sul. O motorista, de 18 anos, tentou fugir, mas foi detido pelos agentes.

De acordo com a PRF, uma equipe, que fazia ronda na rodovia, flagrou o veículo MMC/L200 Triton, com placa de Quirinópolis (GO), em alta velocidade e na contramão da via. O condutor, ao ver a viatura, freou bruscamente e, em seguida, acelerou tentando fugir.

Durante a perseguição de cinco quilômetros, o motorista fez várias manobras perigosas, colocando em risco pedestres e motociclistas. Após conseguirem alcançar a caminhonete, policiais encontraram vários tabletes de maconha, que pesaram 1,5 mil quilos do entorpecente.

Ao ser questionado sobre a droga, o suspeito revelou que pegou o veículo carregado em Campo Grande e levaria para a cidade de Goiânia (GO). O carro estava com placas falsas, sendo a verdadeira de Brasília (DF), com registro de furto/roubo em 1º de julho de 2018. No interior do painel do veículo também foi encontrado um rádio comunicador escondido em funcionamento.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a caminhonete e a droga apreendida, para a Delegacia da Polícia Civil em Chapadão do Sul. Ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, dirigir veículo colocando em perigo a segurança alheia, desobediência, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e utilização de equipamento de radiocomunicação.