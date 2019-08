CHAMADA PRF convoca aprovados em concurso para etapa de formação profissional Salários podem chegar a até R$ 9.473 e 35 novos PRFs devem ser efetivados em MS

PRF convoca aprovados em concurso para etapa de formação profissional Foto: Marina Pacheco/Arquivo/Campo Grande News

Foram convocados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa sexta-feira (30), por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), 36 aprovados em concurso público para matrícula no curso de formação profissional. Essa é a última etapa antes da entrada efetiva dos novos agentes da PRF de Mato Grosso do Sul.

Das chamadas, 28 entraram por ampla concorrência, outras oito vagas foram reservadas à contistas.

O aprovado que foi convocado deve realizar matrícula até dia 1º de setembro, nesse endereço. As inscrições serão permitidas até as 15h (MS) e podem ser feitas apenas pela internet.

Assim que impressa a matrícula, o candidato deve ir no dia 4 de setembro a partir da 7h no Local do Curso de Formação para entregar o documento. Carteirinha de vacinação e documentos pessoais são os documentos solicitados nesse dia.

O curso tem carga horária total de 888 horas, sendo estas, presenciais e a distância. O avaliado estará sob observação e essa fase tem caráter eliminatório e classificatório, isso é, fica quem se demonstrar apto às funções a serem desenvolvidas pelo agente PRF. Poderão haver dias de aulas integrais, atividades aos sábados, domingos e até mesmo feriados, explicou a divulgação.

O curso será realizado em Florianópolis (SC), de 4 de setembro a 16 de dezembro de 2019, na Academia Nacional da PRF.

CONCURSO

As provas objetivas do concurso foram realizadas em fevereiro deste ano. No Estado, pelo menos 11 mil pessoas se inscreveram. A PRF prevê contratar 500 novos policiais em todo o País, dos quais 35 para Mato Grosso do Sul. O salário oferecido é de R$ 9.473,57, com auxílio-alimentação de R$ 458,00.