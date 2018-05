Feriado PRF diz que estradas em MS estão liberadas de bloqueios "O último bloqueio que ainda permanecia no estado foi desfeito, por volta das 19h30 de ontem"

Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado na manhã desta quinta-feira (31) aponta que a greve dos caminhoneiros segue em processo de desmobilização. De acordo com a unidade não existem mais bloqueios e nem pontos de manifestação nas estradas federais que cortam Mato Grosso do Sul.

Deste modo, tanto os condutores de carros pequenos quanto os caminhoneiros podem trafegar normalmente neste feriado de Corpus Christi nas estradas federais do estado.

Conforme a PRF, o último bloqueio que ainda permanecia no estado foi desfeito, na BR-463, próximo a Ponta Porã, foi desfeito por volta das 19h30 desta quarta-feira.

No auge da mobilização dos caminhoneiros, a PRF chegou a registrar em Mato Grosso do Sul seis pontos de bloqueio e mais de 30 de manifestação dos grevistas.

Segundo a unidade, neste feriado será feito um trabalho diferente pelos policiais rodoviários, que se concentraram no monitoramento do aumento do fluxo de veículos nas estradas por conta os caminhões e carretas voltarem a circular. Inclusive, não haverá restrição, como em outros feriados, ao trânsito deste tipo de veículo nas estradas federais.