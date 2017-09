Balanço PRF flagra seis mil ultrapassagens irregulares no feriado de 7 de setembro Durante os cinco dias de operação, a Polícia Rodoviária também contabilizou mais de 45 mil autos de infração em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou seis mil ultrapassagens irregulares nas rodovias federais durante o feriado da Independência. Equipes de fiscalização localizadas em pontos estratégicos das rodovias federais flagraram os motoristas que realizaram as ultrapassagens irregulares, uma das condutas mais lesivas em um acidente de trânsito. Durante o feriado, a PRF contabilizou 1.162 acidentes em todo o Brasil. Durante os cinco dias de operação, a PRF também registrou um elevado número de infrações – ao todo foram 45.341 autos de infração.

Mesmo com campanhas educativas, o número de motoristas flagrados sem cinto de segurança foi de 3.068, enquanto outros 977 motoristas foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica. Somente nos cinco dias de operação, policiais rodoviários federais realizaram 38.505 testes de alcoolemia, que resultaram em 977 autos de infração por embriaguez.

A PRF registrou acidentes que resultaram em 1.211 pessoas ferida e 108 óbitos. Acidentes com múltiplos óbitos explicam o aumento de mortes nas rodovias federais neste feriado. Por exemplo, apenas em uma única ocorrência, registrada no último domingo, 11 pessoas morreram após uma colisão entre dois caminhões e um carro na região sul do Espírito Santo.

Em outro acidente grave, no Maranhão, também no último domingo, nove pessoas perderam as vidas quando dois carros colidiram na BR-222. Dados preliminares da PRF apontam que dez pessoas estiveram envolvidas no acidente. A provável causa do acidente foi o excesso de velocidade, que resultou em uma colisão frontal.

Frequentemente, a imprudência está relacionada com acidentes graves, que resultam em múltiplas vítimas. Vale destacar que a PRF tem trabalhado para coibir esse comportamento, tanto na esfera da fiscalização quanto na esfera da educação para o trânsito. Entre janeiro e agosto, por exemplo, a PRF flagrou e autuou 130.571 ultrapassagens indevidas em todo o Brasil.

Educação para o trânsito – Desde o início da operação, no dia 6 de setembro, a PRF realizou campanhas educativas com objetivo de sensibilizar os condutores sobre as condutas mais lesivas no trânsito. Em alguns pontos de fiscalização, a PRF convidou motoristas para assistirem filmes que mostram o resultado de algumas condutas displicentes de motoristas como a falta do uso do cinto de segurança, o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e a ultrapassagem perigosa.

A PRF fiscalizou 133.586 pessoas durante todo o feriado. Durante as abordagens, policiais rodoviários federais orientaram os condutores sobre comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Ao todo, 121.181 veículos foram fiscalizados em todo o Brasil. As ações de educação para o trânsito também alcançaram 42.803 pessoas durante o feriado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou no combate ao crime nas rodovias federais. As apreensões de drogas tiveram grandes resultados neste feriado. Ao todo, a PRF contabilizou 594 pessoas detidas em todo o Brasil. Confira alguns números:



Apreensões

- maconha – 3.168,673 quilos;

- cocaína – 13.729 quilos

- pacotes de cigarro – 47.883 mil;

- armas de fogo – 32;

- munições – 2.278;

- veículos recuperados – 69.