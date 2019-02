CONTRABANDO PRF intercepta carretas e apreende cigarros avaliados em quase R$ 2 milhões Dois homens foram presos em flagrante

Caminhões chegaram à sede da PF escoltados por viaturas da PRF Foto: Bruno Aquino/ Correio do Estado

A Polícia Rodovia Federal (PRF) interceptou duas carretas carregadas com cigarros contrabandeados na manhã desta quinta-feira (14), na BR-262 saída para Ribas do Rio Pardo. Foram presos em flagrante, os motoristas das carretas, de 37 e 44 anos, que não tiveram as identidades divulgadas.

Segundo informações apuradas junto a PRF, foram apreendidas ao todo, mil e duzentas caixas de cigarros com três marcas diferentes, avaliadas em R$ 1,8 milhões.

A interceptação ocorreu por volta das 9h quando policiais deram ordem de parada aos motoristas. Ainda de acordo com a PRF, os veículos, que saíram de Ponta Porã já estavam sendo monitorados há um algum tempo.

As cargas seriam levadas até o Estado de Minas Gerais e os presos não informaram quanto ganhariam pelo serviço.

Os condutores não apresentaram resistência a prisão e foram levados até a sede da Polícia Federal em Campo Grande.