Embriaguez PRF prende jovem de 19 anos por embriaguez ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no fim da madrugada de hoje, 25 de outubro, uma jovem de 19 anos que estava embriagada e se envolveu em um acidente em Naviraí.

A equipe policial recebeu informações da Central PRF sobre uma saída de pista na BR-163 km 124. Chegando ao local, foi observado um VW/Gol com placas de Japorã, preso entre a canaleta de escoamento de água e o canteiro central. No veículo estava a condutora, uma jovem de 19 anos, que não era habilitada, e o passageiro, um homem de 23. Nenhum dos dois havia se ferido no acidente.

A motorista foi convidada a realizar o teste de etilômetro (bafômetro) e o realizou espontaneamente. O aparelho registrou o teor de 0.79 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo que a partir de 0,34mg/L é considerado crime.

A jovem foi presa em flagrante por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, por ter se envolvido em acidente.

A jovem foi encaminhada, sem lesões à Delegacia de Polícia Civil em Naviraí.