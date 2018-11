Operação Proclamação da República PRF realiza Operação Proclamação da República para reduzir acidente e criminalidade nas rodovias Feriado terá restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples

Com foco na redução de acidentes e diminuição da criminalidade das rodovias federais do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai deflagrar a operação Proclamação da República, visando intensificar as fiscalizações, a partir de quinta-feira (15) devido ao feriado prolongado.

A operação da PRF começará às 0h de quarta-feira (14) e vai até 23h59 de domingo (18). O objetivo é aumentar a segurança nas rodovias, coibir ultrapassagens proibidas, entre outros.

O feriado terá restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. A PRF reforça a importância na revisão do veículo, e pede atenção redobrada, principalmente em caso de chuva.