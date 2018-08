TCE MS Primeira Câmara julga contratos de gestão pública em sessão

A sessão ordinária da Primeira Câmara desta terça-feira, 21 de agosto, julgou 40 processos. Realizada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), a sessão contou com a presença dos conselheiros Jerson Domingos, que presidiu a Sessão, Ronaldo Chadid e Flávio Kayatt,que emitiram pareceres de seus municípios jurisdicionados. Esteve presente ainda o representante do Ministério Público de Contas, o Procurador Adjunto de Contas, José Aêdo Camilo.Durante a sessão, os conselheiros votaram pela regularidade e irregularidade de todos os processos. Houve, também, aplicação de multas regimentais que totalizaram em 1415 Uferms (R$ 37.808,80) pelas irregularidades encontradas.

Ronaldo Chadid – o conselheiroapresentou, durante a sessão, os pareceres a cargo de sua relatoria.

Como, por exemplo, o processo TC/9636/2016 que se trata da formalização e da execução financeira do Contrato Administrativo nº 12/2016, que foi celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste e a empresa Dragão Comércio de derivados de Petróleo Ltda. A contratação tem como objeto a aquisição de biodiesel comum S500 e biodiesel S10 para a Secretaria Municipal de Administração e Governo; Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços; Secretaria Municipal de Infraestrutura; e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Ao apreciar os documentos constantes apresentados, o conselheiro entendeu pela regularidade da formalização e da execução financeira do contrato administrativo. Em relação à comprovação da correta liquidações da despesa foram enviadas cópias das requisições e dos respectivos cupons fiscais nos quais se encontram identificados os veículos abastecidos, e que constam na relação geral dos veículos pertencentes ao município apresentada juntamente com os demais documentos referentes à licitação.

Jerson Domingos – um total de dez processos ficou a cargo do conselheiro. Em sessão, o conselheiro emitiu seus pareceres.

Entre eles, o processo TC/5134/2010, que é uma prestação de contas do Contrato de Obra nº 175/2010 tendo como partes o município de Dourados e a empresa LC Braga Consultoria e Engenharia Ltda., para a execução de serviços de drenagem de águas pluviais: acesso residencial “Dioclésio Artuzi”/Jardim Guaicurus. Quanto à análise da prestação de contas, houve por parte do jurisdicionado o cumprimento das exigências legais relativas à execução financeira da contratação pública. Assim, a despesa restou devidamente comprovada, de acordo com as normas de finanças públicas prescritas na Lei Federal nº 4.320/64 e com as determinações contidas na legislação regente. Sendo assim declarada regular.

Flávio Kayatt – a cargo de sua relatoria, dez processos foram analisados.

O processo TC/3812/2018 trata-se da prestação de contas referente à Ata de Registro de Preços nº 2/2018 formalizada pelo município de Jardim, com vistas ao registro de preços para aquisição de medicamentos. A documentação apresentada foi examinadaminuciosamente, e verificou-se que os documentos relativos à licitação e à formalização da ata de registro de preços estão em consonância com os dispositivos legais pertinentes. O conselheiro declarou legal e regular.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.