Copa Truck Primeira decisão da Copa Truck acontece em MS

O formato de copas a cada duas etapas adotado pela Copa Truck definirá seu primeiro campeão da temporada 2019 no dia 14 de abril, no Autódromo Internacional de Campo Grande. Com duas vitórias na etapa de abertura, Beto Monteiro é o líder na classificação com 40 pontos.

Wellington Cirino, maior vencedor de corridas de caminhão na pista de Campo Grande, promete buscar recuperação e auxiliar os companheiros de time a busca os troféus.

“O trabalho do time é para que possamos chegar à final com o maior número de troféus possível. Campo Grande tem uma marca importante na minha carreira e voou fazer de tudo para tentar vencer mais uma vez e ajudar o André e a Débora a chegar no pódio”, avalia o piloto que venceu as corridas de Campo Grande em 2001, 2003, 2008, 2010 e 2016.

Quem também tem boas lembranças da capital sul-mato-grossense é André Marques, que está com 30 pontos na terceira colocação do campeonato.

“Foi em Campo Grande que passei para um Top Qualifying pela primeira vez e onde comemorei meu primeiro pódio. Temos uma marca que é a regularidade ao longo do ano, por isso quero fazer uma excelente prova, torcer para o Cirino se recuperar no campeonato e vamos brigar pelas copa”, garantiu o piloto do caminhão #77.

Depois do pódio em Goiânia logo na sua estreia com o caminhão Mercedes-Benz, Débora Rodrigues se mostra empolgada com a disputa da primeira copa em Campo Grande.

“É uma pista que gosto muito, já conquistei pódio lá e tenho muitos familiares em Campo Grande. Seria muito bom poder presenteá-los com um troféu. Melhor se tivermos os três caminhões da equipe na briga. Eu vou pra cima e buscar um deles”, afirmou Débora.

A programação de treinos da Copa Truck em Campo Grande começa na sexta-feira (12), às 12h50 e às 15h35. No sábado acontece o terceiro treino livres às 08h50, com a definição do grid às 12h20. As coridas, no domingo, serão a partir das 12 horas, logo após as corridas da Copa HB20 e Mercedes Challenge.



Classificação da Primeira Copa:

1. Beto Monteiro, 40 pontos

2. Felipe Giaffone, 32

3. André Marques, 30

4. Leandro Totti, 27

5. Luiz Carlos Zapellini, 27

6. Debora Rodrigues, 22

7. Rogerio Castro, 22

8. Clodoaldo Monteiro, 17

9. Roberval Andrade, 15

10. Adalberto Jardim, 14

11. Hiro Yano, 14

12. Luiz Lopez, 14

13. Djalma Pivetta, 10

14. Regis Boessio, 10

15. Jaidson Zini, 9

16. Renato Martins, 7

17. Maikon Lauck, 0

18. Djalma Fogaça, 0

19. Wellington Cirino, 0

20. Fabio Carvalho, 0

21. Paulo Salustiano, 0