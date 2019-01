Casas Primeira entrega de casas do ano é a realização de um sonho para famílias de Naviraí

O ano de 2019 começou bem para o casal de aposentados do município de Naviraí, dona Dalva dos Santos de Souza e Francisco de Souza. “Estamos vivendo um sonho. Agora na velhice, graças a Deus, temos o nosso cantinho”, disse a senhora que já faz planos para a reforma do imóvel.

O casal faz parte do grupo de 59 beneficiados do Programa Habitacional FGTS Subsidiado, uma parceria do município e o Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, que facilita o acesso à casa própria com recursos do FGTS e do Governo do Estado. Além do subsídio ao financiamento, a administração e a Prefeitura investiram na infraestrutura do acesso ao empreendimento.

As casas fazem parte da primeira etapa do Loteamento Interlagos II, entregues no dia 29 de janeiro. Ao todo foram investidos R$ 5 milhões no empreendimento, somando recursos federal, estadual e municipal. Além das 59 casas, mas 61 estão em análise para contratação.

Quem também não escondeu a emoção ao pegar a chave de sua casa foi o auxiliar de serviços gerais Carlos Antônio Zebalha, que ao lado da esposa grávida de seis meses diz estar tranquilo por poder oferecer um conforto para o filho que está para chegar. “A gente lutou e batalhou bastante para conseguir uma casa. Sempre pagamos aluguel e era um dinheiro que não tinha retorno, agora podemos investir em algo que é nosso”.

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, agradeceu a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e parabenizou as famílias contempladas. “Desejo que cada um de vocês sejam muito felizes na casa nova, a casa própria é um dos maiores sonhos de toda família e hoje vocês estão sendo agraciados. Em nome do governador Reinaldo Azambuja eu desejo felicidades para todos aqui presentes”, afirmou.