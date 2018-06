Primeira fábrica de MDF no Estado inicia operações em julho com 200 novos empregos

A primeira indústria de MDF (Madeira de Média Densidade) de Mato Grosso do Sul entra em funcionamento no dia 4 de julho em Água Clara. Com investimentos de R$ 600 milhões, a GreenPlac vai gerar 200 empregos diretos, impulsionar a economia do município e região além de simbolizar o resultado efetivo da política de desenvolvimento econômico e de atração de novos empreendimentos do Governo do Estado, implantada na gestão do governador Reinaldo Azambuja.

A GreenPlac será a mais moderna fábrica de madeira certificada do Brasil, com capacidade de produção de 250.000 m³ e ampliação já prevista. Com obras iniciadas em 2015, a indústria posiciona Mato Grosso do Sul em um novo nicho de mercado, como referência em reflorestamento e placas de madeira de média densidade.

A diversificação da matriz econômica e a abertura de novos postos de trabalho em uma região com poucas oportunidades, vai ao encontro do trabalho realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). “Demos mais um passo na diversificação, interiorização e agregação de valor às matérias primas que nós temos em Mato Grosso do Sul. É isso o que a GreenPlac representa para o Estado. É esse o resultado da nossa política de desenvolvimento econômico e atração de investimentos”, comenta o secretário da pasta, Jaime Verruck.

Em Água Clara, município com pouco mais de 14 mil habitantes, a fábrica vai gerar 200 empregos diretos e cerca de 700 indiretos. “A geração de emprego em uma cidade como esta possibilita que muitas pessoas estudem e fiquem no município, constituem famílias e gerem renda para a região. Isso é desenvolvimento para o Estado a partir da valorização da mão de obra local”, destaca.

A capacidade instalada da unidade pode ser ampliada em três vezes, sem a necessidade de novas obras físicas ou mesmo de aumento de oferta de energia elétrica. A GreenPlac é o maior investimento realizado pelo Grupo Asperbras em seus 50 anos de atuação no Brasil, na Europa e na África.

Agregação de valor ao eucalipto

Mato Grosso do Sul conta hoje com uma área de 1.098.000 de hectares de eucalipto plantados. Pouco mais de dois terços dessa produção de florestas plantadas é absorvido por três das maiores plantas industriais de celulose do País (duas da Fibria e uma da Eldorado), todas instaladas em Três Lagoas.

“Há uma sobra, significativa, de aproximadamente 300 mil hectares de eucalipto no Estado. Nós, no Governo estadual, temos auxiliado na busca de mercado para esse excedente, daí a importância da inauguração da Greenplac. Ela é hoje a empresa mais moderna que temos no país em termos de tecnologia, preparada para ampliação. Trata-se de um player novo no mercado de MDF que tem como clientes potenciais as empresas do setor de móveis. É nesse segmento que temos feito a prospecção para atrair novos empreendimentos”, finaliza.