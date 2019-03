Organização Social Primeira Organização Social do Estado será substituída Instituto Gerir administrava o Hospital Regional de Ponta Porã desde 2016

A Primeira Organização Social, o instituto Gerir que atualmente administra o hospital Regional de Ponta Porã será substituído, conforme decisão do Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde (SES). O Instituto Gerir trabalhava na gestão do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José Simone Netto desde 2016.

As mudanças de acordo com o secretário de saúde Geraldo Resende, é para evitar “sucessivas crises”, além da falta do cumprimento de metas e as ações judiciais que o Instituto enfrenta em outras unidades da federação, o que impossibilita o pagamento de fornecedores e servidores daquela instituição.

Geraldo Resende, destacou também que substituição tem o objetivo de evitar a paralisação dos serviços prestados à população. “Com essa decisão, o Governo do Estado não quer abandonar esse modelo de gestão. Queremos dar a oportunidade para outra Organização Social, por considerarmos que essa é uma forma de gestão moderna, que possa dar celeridade e como resultado, um atendimento melhor para a população usuária do SUS”, disse.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, o Governo do Estado está construindo alternativas para pagar diretamente os salários dos enfermeiros, médicos e administrativos do Hospital Regional Ponta Porã prejudicados com o instituto.

Conforme relatório da comissão de acompanhamento, o Instituto Gerir cumpriu 66% das metas estabelecidas do contrato de gestão. Os repasses para a Unidade são referentes aos cumprimentos das metas contratuais.

O contrato entre o Governo do Estado e a Organização Social possui metas quantitativas e qualitativas que o gestor do hospital precisa cumprir, garantindo eficiência, eficácia e efetividade com atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde.

A unidade é referência de atendimento para oito municípios da microrregião de Ponta Porã (Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru).

O Hospital Regional de Ponta Porã oferece atendimento de baixa e média complexidade nas unidades de internação (Clínica Médica, Clínica Ortopédica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica e Clínica Pediátrica) e UTI Adulto.