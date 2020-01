Primeira segunda do ano serÃ¡ de calor com 80% de chances de pancadas de chuva em MS

CLIMA Primeira segunda do ano será de calor com 80% de chances de pancadas de chuva em MS Confira o clima da Capital e interior, além da previsão para o Centro-Oeste

Foto: Reprodução-Clima Tempo

Nessa primeira segunda-feira (06) do ano o clima será de calor em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões oeste e sul do Estado. Na Capital deve chover o Clima Tempo registra mínima de 21°C e máxima de 31°C, com 80% de chances de chuva.

Apesar das pancadas de chuva, o tempo deve ficar abafado neste dia, pois os termômetros poderão registrar mínima de 19°C e máxima de 36°C, com tendência a estável. Os índices de umidade relativa do ar podem registrar valores entre 40% e 90%.

Em Dourados a manhã será de Sol, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica na casa dos 22°C e a máxima não passará dos 35°C.

Corumbá regitsra tempo de Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Na fronteira, em Ponta Porã, o tempo será de Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica na casa dos 21°C e máxima atinge os 33°C. Nessa região os termômetros também registram 80% de chances de chuva.

Três Lagoas, terá clima de Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 23°C e máxima não passa dos 35°C.

VEJA O CLIMA PARA O CENTRO-OESTE