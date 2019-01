Funtrab Primeira segunda-feira do ano tem 112 vagas na Funtrab

A primeira segunda-feira (7.01) do ano tem 112 vagas de emprego disponíveis por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS). Há oportunidade para diversas áreas, com atuação em Campo Grande.

São 3 vagas para torneiro mecânico, 1 para técnico mecânico em ar condicionado, 3 para panfleteiro, 4 para operador de empilhadeira, 3 para garçom, 1 para consultor de viagem e 4 para auxiliar administrativo.

A lista completa com as 112 vagas pode ser conferida acessando o link.

Os interessados devem comparecer na sede da Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro, a partir das 7h, com os documentos pessoais e carteira de trabalho – homens precisam levar a carteira de reservista.