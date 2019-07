Antirrábica Primeira semana da campanha antirrábica vacinou 15 mil cães e gatos Objetivo é atingir 80% dos 200 mil animais de Campo Grande

Em 8 dias de campanha municipal antirrábica, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal) vacinou 7,5% do total de cães e gatos de Campo Grande. Entre os dias 20 e 28 de junho foram imunizados 10.758 cães e 4.933 gatos.

De acordo com as informações, a campanha tem como meta em 2019 vacinar 80% da população canina e felina da Capital, atualmente estimada em 160 mil cachorros e 40 mil gatos.

Os agentes do CCZ, iniciaram nesta semana a vacinação nas residências da região do bairro Mato Grosso e, de acordo com o cronograma pré-estabelecido, seguem para os bairros Monte Castelo e Jardim Seminário. Entre os dias 20 e 28 foram imunizados os animais nos bairros Nova Lima e Campo Belo, além dos vacinados no próprio CCZ.

Vale lembrar que para a vacinação de casa em casa, os servidores devem estar uniformizados e portando a identificação funcional. Nos imóveis fechados ou sem a presença dos moradores, os agentes estão deixando um informe, reforçando a importância da vacinação e orientando os moradores a procurarem diretamente o órgão para imunizar os animais.

Segundo a coordenadora do CCZ, Iara Helena Domingues, todos os cães e felinos com mais de três meses devem receber as doses, inclusive cadelas e gatas prenhas ou em lactação. Em 2018, foram 101.778 cães e 34.900 gatos vacinados na campanha.

Atendimento no CCZ

Os donos de animais indicados para vacinação também podem levá-los até o CCZ – localizado Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga. O centro funciona todos os dias da semana, das 7h às 21h, sendo que sábados, domingos e feriados, a abertura ocorre uma hora mais cedo.