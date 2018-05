Bataguassu Primeiro município de MS a oferecer vacina contra influenza gratuita a toda população "Serão disponibilizadas 10 mil doses de vacina atendendo os munícipes que não fazem parte dos grupos prioritários"

Foto: Reprodução/Micael Nunes

A Prefeitura de Bataguassu, cidade distante 313 km de Campo Grande, disponibilizará nas próximas semanas, as doses de vacina contra o vírus Influenza para toda a população. O anúncio foi feito na quarta-feira, 16 de maio, pelo prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) através de sua página oficial na rede social Facebook.

Com a iniciativa, Bataguassu é o primeiro município do Estado a ofertar a vacina, de forma gratuita, a toda a população.

Conforme publicação de Caravina, serão disponibilizadas 10 mil doses de vacina atendendo os munícipes que não fazem parte dos grupos prioritários (crianças menores de cinco anos, idosos, gestantes entre outros).



O prefeito frisa que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará buscando as doses ainda esta semana no Instituto Butantan, em São Paulo e que na próxima segunda-feira (21/05) será divulgado o calendário com os locais e horários de vacinação. “O objetivo é promover tranquilidade a população devido os casos registrados da doença no Estado. Asseguramos, desta forma, que todos os munícipes serão atendidos com a iniciativa da prefeitura”, explica o atual presidente da Assomasul.



Em 2016, o município também forneceu doses extras da vacina adquiridas pela administração municipal após casos registrados da doença, com dois óbitos confirmados no município.

Campanha



A campanha de vacinação contra o vírus Influenza prossegue em andamento por meio da mobilização nacional encabeçada pelo Ministério da Saúde. Um cronograma desde o mês de abril vem sendo sido seguido pela pasta atendendo os grupos prioritários.