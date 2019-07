Conjunto União Principal local para prática esportiva da região, praça do Conjunto União terá pista de caminhada

Nesta terça-feira (30), o vereador Otávio Trad e o prefeito Marquinhos Trad visitaram o Conjunto União para conferir o andamento da obra de revitalização da praça Generoso da Costa Benevides.

Após solicitação do vereador Otávio Trad, por meio de indicação, a Prefeitura de Campo Grande iniciou obra para reformar a praça, que é o principal local para prática esportiva do bairro e atende moradores de toda região.

A obra prevê instalação de pista de caminhada, cercamento do campo de futebol, reforma das calçadas da praça e da academia ao ar livre para garantir acessibilidade de todos.

“A função do gestor é atender as solicitações dos presidentes de bairros, uma delas chegou ao gabinete do vereador Otávio Trad. Hoje, estamos fazendo a pista de caminhada por entender que saúde é cada vez mais importante nos dias de hoje”, explica o prefeito.

Para o vereador Otávio Trad a reforma da praça será benéfica para todos os moradores da região. “Agradeço ao prefeito por ter atendido nosso pedido. Tenho certeza que a partir da conclusão desta obra, a praça do Conjunto União estará ainda melhor, com acessibilidade, campo de futebol, pista de caminhada, ou seja, mais atrativa para as pessoas praticarem atividade física cuidarem da saúde e também para crianças, que terão mais uma opção de lazer”, finaliza vereador.