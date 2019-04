Incêndio Princípio de incêndio atinge unidade administrativa da Águas Guariroba Chamas foram controladas e não houve vítimas

Unidade administrativa da concessionária Águas Guariroba foi atingida por um princípio de incêndio, na tarde de hoje, na Vila Albuquerque, região sul de Campo Grande.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da concessionária, quando as chamas começaram, os próprios brigadistas da empresa realizaram as primeiras ações para combater o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Várias viaturas foram encaminhadas ao local e o princípio de incêndio foi controlado.

Local atingido é uma sala onde há vários papéis. Segundo disse a assessoria da empresa ao Correio do Estado, ainda será feito levantamento sobre quais foram as perdas, mas que não deve ter grande impacto porque todos os arquivos também são digitalizados.

Ainda conforme a empresa, os trabalhos continuam normalmente porque a unidade é menor e as operações continuarão sendo realizadas na sede.

Não houve vítimas no incidente e as causas do incêndio serão apuradas.