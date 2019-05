Detran-MS Problema com operadora deixa serviços online do Detran-MS indisponíveis Órgão informou que dificuldade envolve sistemas hospedados pela SGI, que já trabalha por solução

Problemas com a operadora de dados derrubaram os serviços online oferecidos pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nesta quinta-feira (30). As dificuldades atingem sistemas que estão hospedados na SGI (Superintendência de Gestão da Informação).

Conforme a assessoria do órgão, técnicos da superintendência investigam o problema, porém, não há previsão de retorno à normalidade. A recomendação é para que usuários do órgão entrem em contato pela Central de Informações pelo telefone (67) 3368-0500.

Os problemas ocorrem na véspera do prazo para pagamento do licenciamento de veículos com placa final 3, nesta sexta-feira (31). As guias podem ser emitidas em qualquer agência ou pelo site do Detran-MS –com pagamento sendo realizado nas agências do órgão ou bancos conveniados.

Contribuintes que não receberam as guias de cobrança em casa, mas que desejam receber o documento no endereço de suas residências podem obter pelo serviço durante a solicitação da guia de pagamento.