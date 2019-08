João César Mattogrosso Problema com pombos foi sanado na UBSF Vila Nasser após indicação do vereador João César Mattogrosso

Em visita a Unidade Básica de Saúda da Família (UBSF) Dr. Milton Kojo Chinen, localizada na Vila Nasser, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) acompanhou uma série de reivindicações do local no mês de junho deste ano. Entre as demandas, um dos maiores problemas apontados era a frequente incidência de fezes de pombos, que causava transtornos diariamente.

Após conversar com moradores e funcionários da UBSF, que atende cerca de 4.500 famílias da região, o parlamentar realizou os encaminhamentos para providências do Executivo e enfatizou que a situação é alarmante. “É preocupante o cenário da unidade de saúde, pois sabemos que os pombos podem provocar muitos problemas de saúde e contaminações”, declarou.

A situação foi repassada para providências do Executivo e o problema foi resolvido. Entre as intervenções realizadas no local, foram fechados os acessos das aves, que ocorria por meio do jardim de inverno, com uma tela. Além disso, colocaram placas de metais para fechar a abertura que tinha entre as portas e a parede por onde os pombos também entravam. Também foi lacrado o buraco de uma parede, onde havia um elemento vazado.

Para Ana Cristina, que frequenta o posto constantemente, fica o sentimento de gratidão pela intervenção do vereador: “muito obrigada, João César Mattogrosso, por ter nos ajudado com essa limpeza”, destacou.

O atendimento desta demanda é reflexo de um trabalho que alia a presença nos bairros e o contato direto com a população. “Estamos sempre atentos às demandas dos bairros, seja através das visitas ou por meio dos canais de comunicação, que propiciam alcançarmos resultados que refletem positivamente na vida das pessoas e torna o nosso trabalho ainda mais efetivo”, afirma o vereador João César Mattogrosso.

