Lotofácil Problemas operacionais adiam sorteio da Lotofácil para hoje

Caixa Econômico Federal informou, por meio de nota, que “problemas operacionais” adiaram para esta quinta-feira (21) o sorteio da Lotofácil, que ocorreria na noite de ontem (20).

Segundo a Caixa, o sorteio das 15 dezenas do concurso 1893 vai ocorrer a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.

O prêmio estimado para quem acertar sozinho as 15 dezenas é R$ 2 milhões. A Lotofácil prêmia também a quem acertar 14, 13, 12 e 11 dezenas.