Concurso Processo seletivo da Funsau convoca profissionais para atuar no HRMS Candidatos devem se apresentar nesta quarta-feira

Divulgação, HRMS

A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou edital nesta terça-feira (15) com a convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul). Os candidatos foram convocados em razão da rescisão contratual de candidatos convocados anteriormente.

O processo seletivo recruta profissionais para as funções de Médico Intensivista Adulto, Médico Intensivista Pediátrico, Fisioterapeuta e Perfusionista. Os candidatos deverão comparecer à Diretoria Técnica Assistencial do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), localizado na av. Engenheiro Luthero Lopes, 36 – Aero Rancho setor IV – Campo Grande-MS. Candidatos devem se apresentar nesta quarta-feira (16), às 10 horas.

Confira quem foi convocado:

Vitor Soares Marques

Azenate Cristina de Oliveira Cardoso Sousa

Kelly Cristina Pastor dos Santos

Rafaela Bezerra Olimpio

Confira o edital no Diário Oficial do Estado, a partir da página 69.