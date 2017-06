Estagiário Processo Seletivo MPMS: prazo para apresentar recurso termina hoje

Hoje é o último dia para candidatos do XX Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentarem recurso ao gabarito preliminar.



O requerimento do recurso deve ser feito por escrito, assinado pelo candidato e dirigido ao Presidente da Comissão do XX Processo de Seleção de Estagiários do MPMS.



O recurso deve ser entregue pessoalmente à Fapec, organizadora do processo seletivo. Já os candidatos do interior do Estado, o envio do recurso deve ser por Sedex, com aviso de recebimento, para a Fapec também.



A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos candidatos presentes à prova objetiva. Recursos entregue fora do prazo não serão aceitos.

A prova escrita foi aplicada no domingo (4), em Campo Grande e outros cinco municípios. O processo seletivo teve 2,1 mil inscritos e a abstenção foi de 23%.



Serviço – A Fapec fica na Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo Grande (MS), CEP: 79081-050.