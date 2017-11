Processos seletivos para ingresso na UFMS têm porcentagens definidas

Após a aprovação da implantação de novos processos seletivos na UFMS pelo Conselho Universitário (COUN), o Conselho de Graduação (COGRAD) reuniu-se, na semana passada, para decidir sobre as porcentagens de vagas destinadas para cada processo seletivo oferecidos em 2018.

De acordo com o Pró-Reitor de Graduação, professor Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, por unanimidade o COGRAD decidiu que, a partir de 2018, a UFMS vai disponibilizar 30% de suas vagas para o processo seletivo vestibular e 70% via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). “Mesmo com o vestibular, a UFMS vai continuar utilizando a nota do ENEM em todos os processos, com a diferença que no vestibular, o peso da nota do ENEM será diferenciado”, explicou.

Outra forma de ingresso aprovada foi o PASSE, que é um processo seletivo por meio do qual o candidato é avaliado em três etapas consecutivas, ao final de cada ano do Ensino Médio. A primeira avaliação também será realizada em janeiro de 2018, pelos alunos que tiverem concluído o 1º ano do ensino médio em 2017. “Essa modalidade de ingresso só se concluirá em 2020, após a média das notas dos três anos do Ensino Médio, e vai abranger 20% das vagas”, declarou Ruy. Dessa forma, em 2020 o PASSE terá 20% das vagas de ingresso na UFMS, o vestibular, 30% e o SISU, 50%.

A primeira prova do vestibular será aplicada no dia 21 de janeiro, com 60 questões objetivas, sendo 15 questões de cada uma das áreas. “Após o resultado, será feita uma média entre a nota do vestibular, que vai representar 80% e a nota do ENEM, que será de 20%. A nota da redação será a mesma do ENEM”, explicou o Pró-reitor.

Ruy explicou ainda que o vestibular, por contemplar melhor os alunos de Mato Grosso do Sul, vai aumentar as chances de permanência na Instituição e, consequentemente, a redução das evasões. “O Sisu é um processo seletivo importante, pois democratizou o acesso aos alunos do país todo. Porém, traz o problema do aluno que vem de outra região e acaba não se adaptando, ou pela falta de apoio da família, ou por questão financeira. Já o vestibular contempla alunos que têm maior certeza do curso escolhido”, destacou Ruy.

Ruy salientou que, apesar da mudança nas formas de ingresso, a UFMS vai continuar utilizando as notas do ENEM, tanto nas redações, como nas demais provas, com pesos diferenciados.

A UFMS possui 113 cursos de graduação, distribuídos em nove câmpus. Ao todo, a UFMS conta com cerca de 20 mil alunos.