Páscoa Procon aponta diferença de mais de 100% nos preços de ovos de Páscoa

A Prefeitura de Dourados, por meio do setor de fiscalização e pesquisa do Procon, efetuou na segunda-feira (16), a segunda pesquisa de preços de chocolates e peixes, produtos costumeiramente consumidos na Semana Santa. Foram pesquisados 138 itens em 14 estabelecimentos.

Nos preços dos chocolates a pesquisa atual detectou que o produto com maior diferença entre o menor e o maior valor foi o Ovo Baton lata 180g, encontrado a R$ 19,90 e a R$ 55,90, diferença de 180,90%; e o Ovo Diamante Negro 202g, que apresentou diferença de 100,46% entre o menor e o maior preço.

Trinta e quatro produtos (ovos de Páscoa) apresentaram diferença superior a 30% entre o menor e o maior preço.

Em relação ao preço de peixes houve diferença de 107,38% (Pintado inteiro kg) entre o estabelecimento com menor e maior preço. Já o Bacalhau do Porto kg apresentou diferença de 107,44% e o Filé de Tilápia foi encontrado com menor preço de R$ 19,90 e maior preço de R$ 35,49, diferença de 78,34%.

Em relação aos complementos uma grande diferença foi encontrada na azeitona verde 100g, com 281,88% do menor para o maior preço.

Nos peixes foram encontrados sete produtos com diferença maior de 50% de um estabelecimento para outro e, nos complementos, 13 produtos tiveram diferença maior que 50% entre o estabelecimento com menor e maior preço.

O Procon orienta os consumidores a compararem o preço antes da compra e verificarem a qualidade e a conservação dos produtos.

A pesquisa na integra esta á disposição dos consumidores na sede do Procon e no site da Prefeitura de Dourados. www.dourados.ms.gov.br. O telefone do Procon é o 151.