NOVA LIMA Procon apreende 148 itens em supermercado com produtos vencidos e em decomposição Foram encontrados produtos com embalagens furadas e sem informações

Foto: Divulgação

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), apreendeu ontem (03) mais de 105 produtos vencidos nas prateleiras de um supermercado na rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima em Campo Grande. O órgão foi ao local após denúncia anônima.

Além de produtos vencidos, outras irregularidades foram identificadas no estabelecimento, tais como: produtos sem informações, produtos com embalagens furadas e abertos. Até mesmo produtos em decomposição foram encontrados no supermercado. Ao todo foram retirados 148 itens do estabelecimento.

Entre os produtos apreendidos estavam: macarrão instantâneo (24), óleo de cozinha (15) e biscoitos de polvilho (15). Além destes foram encontrados mistura para sopa, água de coco, iogurte, flocos de milho, biscoitos, misturas culinárias, pães para hambúrguer e hot dog, pó para cappuccino, rapadura e temperos, todos vencidos.

Já os produtos em decomposição: 19 unidades de mamão formosa e bandejas de salaminho. A denúncia foi realizada por meio do aplicativo “fale conosco” que é parte do site www.procon.ms.gov.br que pode ser acessado sempre que o consumidor desejar reclamar de problemas que possam ser prejudiciais.

O Procon dispõe do telefone 151 ou mesmo pelo watsapp, no número 9 91580088.

E se a pessoa estiver com receio do uso de aparelhos ela pode ir pessoalmente à sede do Procon Estadual na rua 13 de Junho, 930.