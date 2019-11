Lojas Americanas Procon autua Lojas Americanas por fila de quase 3 horas Equipes do órgão estão de plantão nos shoppings e lojas do centro para verificar possíveis fraudes

Fiscais do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul autuaram as Lojas Americanas, localizada na Rua Marechal Rondon, em Campo Grande durante esta Black Friday por espera de mais de 2 horas e 30 minutos na fila. O Hipermercado Extra também foi autuado por preço diferente do anunciado. As informações são do titular do órgão, Marcelo Salomão.

De acordo com ele, além da questão da fila outros problemas detectados nas Lojas Americanas foram o desrespeito ao direito do idoso como preferencial e falhas nas máquinas para consulta de preços. Salomão detalhou que nenhum dos equipamentos estava funcionando.

Ainda segundo Marcelo Salomão, o Extra foi autuado por divergência de preços, entre o anunciado nas gôndolas e o cobrado nos caixa. Após a autuação, os estabelecimentos recebem um prazo para defesa e depois deste período podem ser multados. Os valores variam entre R$ 5 mil e R$ 50 mil.

Outros casos - Desrespeito à fila preferencial também foi observado no Banco Santander da Rua Barão do Rio Branco.

Em uma loja Claro da Rua 14 de Julho a falta de informações induziu o cliente ao erro.

Outro estabelecimento comercial de pequeno porte, também localizado na Rua 14 de Julho cobrou preço diferente do anunciado.

Nestes casos, segundo Marcelo Salomão, os estabelecimentos não foram autuados porque os problemas foram resolvidos rapidamente.

Equipes do órgão estão de plantão nos shoppings e lojas do centro para verificar possíveis fraudes. “O consumidor pode pedir orientações também”, finaliza Marcelo Salomão.