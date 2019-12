Produtos natalinos Procon Campo Grande encontra variação de até 150% em produtos natalinos

O mês de dezembro chegou, e junto com ele, as festas natalinas, que são tradição nesta época do ano. Pensando nisso, o Procon Campo Grande pesquisou alguns produtos, entre alimentos, bebidas e enfeites, em cinco atacadistas e hipermercados e três comércios revendedores de enfeites de Natal.

A maior variação encontrada foi de 150% na fruta ameixa nacional 1kg – com o menor preço de R$ 7,99, no Atacadão e no Extra Hipermercado, e o maior preço de R$ 19,98, no Fort Atacadista.

Outro produto com variação alta foi a fruta pêssego nacional, com variação de 99%, sendo o menor preço de R$ 5,98 – no Fort Atacadista, e o maior preço de R$ 11,90 – no Comper Ypê Center.

Obteve-se variação na bebida Cidra Cereser de 43%, sendo o menor preço de R$ 10,39 – no Atacadão, e o maior preço de R$ 14,90 – no Comper.

O Procon orienta que os consumidores façam pesquisas antes da compra. Pois, poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais. Abaixo a tabela com produtos pesquisados: