Black Friday Procon Campo Grande realiza plantão para atender consumidores no Black Friday Atendimento será das 6 às 21h, consumidores poderão fazer denúncias através do aplicativo Fala Campo Grande

Para quem vai aproveitar o Black Friday nesta sexta-feira (22) caso tenha algum problema com produtos danificados e outros, deverão procurar o Procon Campo Grande que vai realizar o plantão Black Friday para atender denúncias e reclamações das 6h às 21h, na sede do órgão, na Avenida Afonso Pena 3128, Centro.

Além disso, denúncias poderão ser feitas através do aplicativo Fala Campo Grande, na aba do Procon, o que possibilita mandar áudios, fotos e vídeos, caso haja necessidade equipes serão deslocadas até o local do chamado.