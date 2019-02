Cesta básica Procon divulga pesquisa de preços de produtos da cesta básica

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) divulgou nesta sexta-feira (15.2) pesquisa com valores de itens de primeira necessidade que integram a cesta básica.

No decorrer dos trabalhos, realizados pelo Procon Estadual no período de 11 a 15 de fevereiro deste ano, foram visitados os supermercados Assaí, Atacadão, Carrefour, Comper, Duarte Rede Econômica, Extra, Fort, Pires e Walmart, totalizando nove estabelecimentos.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, explica que a decisão de pesquisar os itens de primeira necessidade da cesta básica em separado foi para possibilitar que os consumidores possam adquirir os produtos com os preços mais baratos. “Nossa intenção é ajudar a população e facilitar que nesse momento de crise possam comprar os itens mais baratos em variados estabelecimentos”, diz.

O Procon comparou o valor de 110 produtos. A maior variação foi encontrada em uma marca de esponja de aço, com o preço variando 178,29% entre o valor mais baixo e o valor mais alto. Também foi encontrado macarrão com variação de 160,64% e pacote de açúcar com 126% de variação.

A menor diferença de preços foi encontrada no biscoito maisena que teve 0,62% entre o valor mais alto e mais baixo cobrado pelos supermercados. Confira a pesquisa.