Procon Estadual realizarÃ¡ aÃ§Ã£o em Rio Verde por solicitaÃ§Ã£o de vereadora

Procon Procon Estadual realizará ação em Rio Verde por solicitação de vereadora

Em atendimento à solicitação da vereadora Lidiane Farias, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio do superintendente Marcelo Salomão, se comprometeu a deflagrar operação no município de Rio Verde de Mato Grosso com objetivo de verificar e coibir a prática de preços considerados abusivos que vêm sendo praticados pela maioria dos postos de combustível da cidade.

Para solicitar a colaboração do Procon-MS a vereadora esteve em visita à Superintendência, em Campo Grande, acompanhada pelo prefeito Mário Kruger e pelo responsável pelo Procon Municipal, Edgar Dutra Martins, ocasião em que expôs a situação no seu município onde há posto de combustíveis comercializando gasolina, especificamente, por valor próximo a R$ 5,00 o litro.

Durante o encontro, Marcelo Salomão se comprometeu a estruturar a ação solicitada e verificar a possibilidade de participação de representantes da Delegacia do Consumidor (Decon), da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Ministério Público Estadual (MPE), além de equipe do Procon Municipal.

Em relação à data para a ação, a decisão somente será tomada após contatos com todos os órgãos com possibilidade de participação dada à necessidade de realização com o máximo de qualidade de forma a atender a população do município que, segundo Lidiane Farias “está cansada de ser explorada e se sujeitar a pagar preços exorbitantes pelo combustível”.