Procon-MS Procon-MS encontra irregularidades no atendimento e produtos vencidos em Campo Grande Estabelecimentos fora autuados e os produtos descartados

O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) verificou irregularidades no atendimento e produtos impróprios para o consumo em uma casa de carne e um açougue, em Campo Grande, em fiscalização realizada no último fim de semana.

Segundo o Procon-MS, houve descumprimento à legislação nos dois locais, sendo elas, principalmente, com relação ao atendimento prioritário envolvendo gestantes, lactantes, mães com crianças de colo, pessoas com deficiência e TNA (Transtorno de Espectro Autista).

Em um dos estabelecimentos, na Vila Carlota, o número de caixas em dia de promoção, não era suficiente para o atendimento. De 15, apenas cinco estavam em funcionamento. Ainda no local, não havia moedas para troco, sendo uma forma de prejuízo ao consumidor.

No outro local, além das irregularidades no atendimento, foi encontrada a exposição para venda de produtos vencidos. Sendo eles, oito pacotes de charque vencidos em outubro, farinha de mandioca, sorvete, bacon, pimenta em grãos e cervejas diversas.

Os dois locais foram autuados e os produtos impróprios ao consumo descartados na presença de representantes dos locais.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, reforçou, por meio de nota, a importância da parceria do Ministério Público Estadual nas fiscalizações.