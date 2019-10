Denúncia Procon recebe denúncia e descarta mais de cem latas de cerveja em mercado Agora não adianta chorar sobre a cerveja derramada

A equipe do Procon Campo Grande recebeu uma denúncia através do WhatsApp, de supostas irregularidades no Mercado Campesino localizado no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Durante a fiscalização, foi constatada a veracidade da reclamação. Ao todo foram descartados mais de 49kg de produtos vencidos e sem informação sobre a data de validade.

O que mais chamou a atenção da equipe do órgão foi a quantidade de cervejas que estavam vencidas, totalizando 157 latas da mercadoria.