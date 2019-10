Renegociação de dívidas Procon-RJ realiza mutirão para renegociação de dívidas

Dívidas com concessionárias de serviços públicos, empresas de telefonia, bancos e outras companhias poderão ser renegociadas nesta semana em um mutirão realizado pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ). O horário de atendimento é das 9h às 15h, e os consumidores devem ficar atentos a quais empresas estarão disponíveis em cada dia de atendimento.

O local de negociação será a sede da autarquia, na Avenida Rio Branco, 25, quinto andar. O Procon pede que os clientes levem documento de identificação com foto e CPF, e, caso já haja reclamação registrada, algum comprovante que possa facilitar o atendimento.

Não podem ser negociadas no evento dívidas referentes à compra de carros e imóveis. Para serem negociáveis, os débitos também precisam ter sido contraídos ao menos 60 dias antes do mutirão.

Nesta segunda-feira, foi o dia de renegociar dívidas com empresas de telefonia (Oi, Vivo, Claro, Tim e Embratel), com a operadora de saúde Unimed Rio e com a NET. Amanhã (15), será possível negociar com as concessionárias de energia (Light e Enel), com a de gás (Naturgy) e com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

No restante da semana, será a vez de renegociar com bancos e instituições financeiras. Estarão à disposição: na quarta, Bradesco, Bradesco Saúde e Banco do Brasil; na quinta, Itaú, BMG e Crefisa; e na sexta, Caixa Econômica Federal e Santander.

O presidente do Procon Estadual, Cássio Coelho, conta que este é o quinto mutirão do ano, mas, desta vez, há uma gama mais ampla de empresas disponíveis para negociação. É exigida como condição de participação para as empresas a disposição de oferecer propostas melhores que as apresentadas em situações normais.

Coelho conta que, além no desconto no valor total da dívida, é possível obter parcelamentos e contestar cobranças que o consumidor considere abusivas.

"No mutirão passado, tivemos consumidores que conseguiram descontos de mais de 90%", diz ele.

Pessoas com dificuldade de locomoção e idosos também poderão buscar atendimento no Procon Móvel. As vans da autarquia atenderão apenas a esse público no mesmo horário de atendimento da sede do Procon. Os veículos estarão estacionados em Niterói, entre o Shopping Bay Market e o Terminal Rodoviário João Goulart, e em Nova Iguaçu, na Praça Rui Barbosa, no início do Calçadão.