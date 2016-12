Economia Procon/MS divulga pesquisa de preços de produtos da ceia de Natal

Com o objetivo de auxiliar consumidores nas pesquisas para realização das ceias de fim de ano, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulga pesquisa de preços de produtos natalinos, realizada em nove estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

O objetivo da pesquisa, realizada anualmente pelos técnicos do Procon/MS, é o de verificar a variação de preços entre os estabelecimentos no período e contribuir com a análise pelo consumidor. A pesquisa da ceia natalina foi realizada entre os dias 12 e 16 de dezembro, na Capital, e inclui itens como azeites, bombons, carnes natalinas tradicionais, como peru e pernil, conservas, panetones etc.

No total, foram pesquisados 190 produtos. O item encontrado com maior diferença de preços foi o peru Assa Fácil Temperado, com 165% de variação entre os fornecedores. O levantamento inclui um ranking de estabelecimentos com percentual de itens de menor preço e de produtos com maior variação.

A superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Rosimeire Cecília da Costa, ressalta que a pesquisa é uma iniciativa do Procon “que visa potencializar a concorrência para que o consumidor saia ganhando com as promoções”.

A pesquisa completa realizada nos supermercados de Campo Grande pode ser consultada no site www.procon.ms.gov.br, no item “Pesquisa de Preços”, ou clicando neste link. (Com assessoria).