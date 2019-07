Glenn Greenwald Procurador pede que Coaf não investigue Glenn

Glenn Greenwald, jornalista e advogado americano Foto: Arquivo/Fabio Seixo/5-6-2014

O procurador Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, pediu que o TCU suspenda qualquer relatório de atividade financeira do jornalista Glenn Greenwald que estejam em cursto.

O procurador também pediu que seja determinada a imediata realização de inspeção no Coaf para que se verifique se de fato o conselho investiga ou não o jornalista a partir de informações recebidas da Polícia Federal.

Rocha Furtado achou inconclusiva a resposta do presidente substituto do Coaf, Jorge Luiz Caetano, para o TCU ontem.

Os pedidos ainda terão que ser analisados pelo ministro Bruno Dantas, relator do caso no tribunal.

No documento enviado a Dantas, o procurador Rocha Furtado comparou o comportamento do Coaf com o do pato da canção O pato , de João Gilberto, e, "em uma singela homenagem ao mestre João Gilberto" reproduziu a letra no despacho:

"A voz do pato

Era mesmo um desacato

Jogo de cena com o ganso era mato".