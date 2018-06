Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo é a nova Secretária do Conselho Superior

Durante a 15ª Reunião, realizada nesta terça-feira (5/6), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realizou a eleição para Secretário do Conselho Superior que irá completar o biênio 2017/2018.

A Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo foi escolhida por aclamação como Secretária do Conselho, e a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, como Secretária Substituta.

A eleição se deu face à saída do Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes que ocupava o cargo de Secretário de Conselho, e que atualmente ocupa o cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativa.

A 15ª Reunião foi marcada também pelo ingresso do Procurador de Justiça Adhemar Mombrum de Carvalho Neto empossado para uma vaga no Conselho Superior durante a última Reunião Ordinária do Colégio de Procuradores realizada no dia 24 de maio.

Ao final da reunião de hoje, a Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo entregou ao novo Conselheiro o Caderno de Enunciados do Conselho Superior do MPMS.